Parroquia de San Agustín de Dallas en Carnaval de Primavera

Dallas, Texas. La comunidad parroquial de San Agustín de Dallas llevara a cabo este Domingo 30 de Abril, el Carnaval de Primavera. Este es un evento social, recreativo y de alta participación comunitaria, institucionalizado por la junta presidida por el Reverendo Padre Aníbal Adorno, Líder Espiritual y Párroco de la concurrida iglesia de San Agustín. El motivo fundamental de esta actividad comunitaria, es continuar con el cronograma de actividades tendientes a la recaudación de fondos para el Gran Proyecto de la Construcción de la Nueva Iglesia, pues es una meta trazada conjuntamente con la misma comunidad parroquial que quiere ser la artífice principal del nuevo edificio parroquial en donde se acrecentaran las labores: Pastoral, educativa, evangelizadora, cultural, caritativa y otras.

En el Carnaval de Primavera de 2017, los asistentes podrán disfrutar de buena gastronomía y diversidad de platos de comidas, habrán rifas, variedades de juegos y entretenimiento como el Toro Mecánico, también se podrán disfrutar diversos aires musicales. Sera un escenario ideal para gozarlo en familia.

Todos los fondos recaudados serán dirigidos para la construcción de nuestra nueva iglesia. Las familias de la comunidad eclesial tienen un particular afecto y compromiso con su parroquia. Son católicos de corazón, es decir, no solamente se conforman con recibir el Bautismo y los demás Sacramentos, sino que permanecen y pertenecen injertados a su Iglesia participando activamente en su misión, ejerciendo una comprometida vida laical, santificándose y santificando su mundo mediante su participación en el culto divino, de manera especial en la Santa Misa y en los Sacramentos.

Sea esta una oportunidad de brindarle un efusivo saludo de recibimiento al Vicario Cooperador, Reverendo Padre Luis Eduardo Pérez, en su regreso de su querida Colombia, de su “Sucursal del Cielo” Santiago de Cali. Allí disfruto de la calidez de sus innumerables fieles que lo recuerdan con admiración y gratitud por su excelente labor pastoral y desarrollador de grandes proyectos que hoy son hermosas iglesias a las que asisten numerosos feligreses.

También fue rodeado por el calor de sus familiares y amigos cercanos, y compartió con sus hermanos religiosos y autoridades eclesiásticas de su Diócesis, quienes siempre disfrutan de ese Ser tan especialmente alegre y virtuoso como lo es el cariñosamente llamado Padre Velitas.

Como decía el Papa, Su Santidad Francisco, la humanidad de los sacerdotes “es la ‘vasija de barro’ en la que guardamos el tesoro de Dios, un recipiente del que debemos cuidar para transmitir así su precioso contenido. Un sacerdote no puede perder sus raíces”, dijo, pues “sigue siendo un hombre del pueblo y de la cultura que lo han generado”.

“Nuestras raíces nos ayudan a recordar quienes somos y donde Cristo nos ha llamado. Nosotros, los sacerdotes no caemos del cielo, somos llamados por Dios, ‘entre los hombres’, para constituirnos ‘en favor de los hombres’”.

El Papa señaló que “el sacerdote está siempre ‘en medio de otros hombres’, no es un profesional de la pastoral o la evangelización, que llega y hace lo que tiene que hacer y luego se va a vivir una vida independiente”. “Nos hacemos sacerdotes para estar entre la gente”, y señaló que los sacerdotes “no son filántropos ni funcionarios, sino padres y hermanos”.

En hora buena para la comunidad parroquial de San Agustín con sus Pastores Aníbal Adorno, Luis Eduardo Pérez y Luca Simbula, y su Diacono Jorge Castillo, quienes cumplen cabalmente con lo preceptuado por el Santo Padre Francisco.

arnoby@elhispanonews.com