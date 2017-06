¿Por qué las ‘maduras’ enloquecen a muchos hombres jóvenes?

Share This With Friends:

Dallas, Texas. El nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enamoró de su actual esposa Brigitte cuando era su alumno de drama en el colegio. Ella es 25 años mayor que él y empezaron a salir cuando el mandatario solo tenía 15 y ella 25 años y tres hijos. Los dos pasaban mucho tiempo juntos y fue durante un viaje de los alumnos del último grado del colegio a Chantilly donde se preparaban para el examen final de bachillerato, cuando el romance quedó al descubierto.

El mundo se puso al revés, los medios reaccionaron y algunos no lo podían creer cuando se enteraron que el joven presidente Emmanuel Macron, tenía una relación con una mujer de 64 años. A nadie le cabía en la cabeza que un hombre tan joven pudiera salir con la que era su profesora en sus tiempos de universitario.

Sin embargo, hoy en día esto no es raro, si algo nos ha dejado Hollywood son sus relaciones que entre celebridades se presentan. Casos como Madonna, Jennifer López o Demi Moore, son un resultado de que el amor entre ‘maduras’ y jovencitos es una tendencia mundial. Ellas son exitosas, liberales y poderosas, un cóctel de atributos que a más de un hombre atrae.

Las épocas han cambiado, ya las mujeres no temen del sesgo que se presenta. Si miramos el caso de las actrices de Hollywood, estas relaciones son muy usuales y esto representa que los hombres se sienten seguros con mujeres mayores, exitosas y que ya tienen conocimiento de la vida.

Incluso, el sitio EliteSingles, página web para conocer personas en línea, realizó un estudio donde reveló que 450.000 usuarios de esta web prefieren salir con mujeres mayores. La propuesta se realizó con hombres de edades comprendidas entre 20 y 29 años. Y es que Brigitte Trogneux ha tumbado los mitos que hay alrededor de las mujeres maduras. Ellas son el significado de que a esa edad el deseo sexual sigue latente.

“Cada vez las mujeres son más abiertas al sexo y esto atrae al hombre, esa necesidad de aventurarse en experiencias y no en emociones puede significar una atracción. Incluso para quienes solo buscan sexo, una pareja mayor es perfecta para sus deseos, pues no representa un apego emocional para el que no están listos”, dijo el sexólogo Luis Montejo.

Pero, ¿cuáles son esas cualidades que las mujeres buscan en los hombres? Algunas de ellas son las que eligen ser miradas por ojos más jóvenes, libres de arrugas y ‘atributos’. “Cuando el hombre es más joven que la mujer, le devuelve la imagen de juventud, y le ayuda a mantenerse activa socialmente. Lo que significa que su autoestima puede crecer volviéndola una mujer más segura y que sabe que aún se siente deseada. Le permite jugar en otra generación, con otras costumbres, con otros amigos.”

“Para todos es claro que la experiencia de las mujeres mayores en cuanto al sexo es otra ventaja que atrae a los hombres. Experimentadas y sabiendo lo que quieren, las mujeres más maduras no dudan sobre lo que esperan en el sexo y saben bien cómo complacer y enloquecer a un hombre en la cama”, sentenció la psicóloga Laura González.

La plenitud sexual de la mujer llega pasados los 40. De hecho, según un estudio realizado por el centro de Estudios del Envejecimiento de la Universidad de Duke (Estados Unidos), el 72% de las mujeres que habían pasado esa frontera de edad reconocía haber mejorado sus orgasmos durante el acto sexual.

Las mujeres mayores no acostumbran a tener los arrebatos emocionales irracionales que suelen tener las jóvenes. Y eso es algo que los hombres aprecian, lo cual implica menos presión emocional, ya que las mujeres mayores son responsables de sus propios sentimientos.

Y por último, una mujer mayor no va a centrar su vida en un hombre, tiene sus prioridades claras y eso es lo que más atrae a los hombres. La libertad de poder disfrutar sin un gran compromiso o sin tener que resolver determinados asuntos de su mujer. Aunque suene extraño, los hombres también buscan mujeres que les represente una autoridad, es decir, que tal vez encuentre en ella cosas que le da una pareja y también una madre.

arnoby@elhispanonews.com