La Serie de Negocios de LATINA Style demostró ser un éxito en Dallas

Share This With Friends:

Dallas marca la ciudad número 126 que la Serie de Negocios de LATINA Style ha visitado desde que comenzó en 1998. LATINA Style alberga la Serie de Negocios en cuatro ciudades cada año. El objetivo del programa es acercar a ejecutivos corporativos y empresarios latinos y profesionales con el fin de ayudar a latinas a crecer y comenzar sus propios negocios. 200 latinas profesionales estuvieron presentes en la serie de este año, que se realizó en la sede de las oficinas corporativas de AT&T en Dallas, Texas.

La Serie de Negocios de LATINA Style, comenzó con un desayuno patrocinado por Goya, seguido por la ceremonia de apertura dirigida por Claudia Torrescano, Directora Ejecutiva del Instituto Mujer, seguido por las presentaciones del Presidente y CEO de LATINA Style, Robert Bard, y de la Honorable Mónica Alonzo.

Los presentes tuvieron la oportunidad de aprender acerca de los talleres impactantes durante la conferencia. El primer taller discutido la construcción de negocios fuertes y los accesos al capital; así mismo, discutieron sobre las formas de crear capacidad para posicionar una pequeña empresa y asegurar capital para la expansión. Ana Hernández, Vicepresidenta y Oficial superior de préstamos comerciales de Plains Capital Bank, fungió como moderadora.

El segundo taller fue dirigido por Frantz Tiffeau, Director de Diversidad de Proveedores de Nationwide. El tema principal fue “Aprovechando su personalidad para el éxito.” Tiffeau discutió la importancia de tratar a las personas de la manera en que querían ser tratados y no la forma en que queremos ser tratados, con el fin de tener las mejores relaciones con los compañeros de trabajo, los empleadores y las redes sociales en general. Según Tiffeau, conocer los tipos de personalidad de otros es importante para determinar cómo les gustaría ser tratados.

El tercer taller se trató del tema de “Promover su negocio.” Este taller se enfocó en estrategias de mercadotecnia personales y profesionales. Los participantes escucharon de los profesionales de SHPE, AT&T, y MamaContemporanea.com. Rebecca Aguilar, TV freelance, reportera en línea y columnista de medios sociales de la revista LATINA Style, moderó este panel. El ultimo taller discuto el tema “Estrategias de aprendizaje para el éxito.” Participantes escucharon de Latinas exitos de Pinnacle Group, Puente Concessions, Inc., Nationwide, y Savorista Café y Latino Culinario Instituto.

Luego del almuerzo patrocinado por Goya, se llevó a cabo la ceremonia de premiación donde LATINA Style se nombró a Wanda Granier, Directora Ejecutiva de BridgeWork Partners como “Empresaria del Año de Dallas.” “Recibir este reconocimiento especial de LATINA Style realmente me toca el corazón y me inspira,” dijo Granier. “Continuaré haciendo una diferencia positiva en la sociedad actual.”

La Serie de Negocios de LATINA Style continuará en Charlotte, Carolina del Norte el 22 de julio. Para más información llame al 214-357-2186 y pregunte por Diana Martínez o visite la página web www.latinastyle.com.

Acerca de LATINA Style Inc.

Con sus oficinas centrales en Dallas, TX, LATINA Style Inc., edita LATINA Style Magazine, una revista de estilo de vida para la mujer hispana profesional y emprendedora. LATINA Style Magazine ha sido publicada durante 23 años y tiene una circulación nacional de 150.000, con más de 600.000 lectores. La empresa es sede de la Serie de Negocios LATINA Style, del Informe LATINA Style 50, del National LATINA Symposium y de la Iniciativa de Héroes de LATINA Style. Para obtener más información sobre LATINA Style visite www.latinastyle.com o llame al (214) 357-2186. Conéctate con LATINA Style en Twitter, Facebook e Instagram @LATINAStyleMag.