La eterna bondad de Manuel Rodela

Dallas, Texas. Con su sencillez y su mirada puesta siempre al servicio de sus congéneres, el legendario activista comunitario Manuel Rodela Rodríguez, estará cumpliendo el próximo 25 de Julio, la segunda década de existencia liderando con singular éxito a la Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de Texas. Y lo significativo de estas efemérides, es que fue precisamente en una reunión de activistas en 1997, en el Consulado General de México en Dallas, de donde nació la primera organización que fue registrada como “Zacatecanos”.

Rodela Rodríguez incursiono en los EE.UU. en 1979 en la ciudad del Paso, Texas, en donde vivió por espacio de 12 años y luego se trasladó a los Ángeles, California. De su unión marital con Patricia calderón, nacieron sus hijos Manuel, Laura y Daniela; pero fue en 1984, cuando arribó a Dallas, cuando se apasiono por el trabajo comunitario, argumentándose con una frase de Mandela: “Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montanas por escalar”.

Su liderazgo ha tenido como propósito el fortalecer las capacidades y habilidades de hombres y mujeres para que conduzcan procesos de desarrollo desde sus comunidades, obviamente respondiendo a las necesidades concretas de cada comunidad. Por eso, cuando asistió a la primera reunión de activistas de su consulado, se entusiasmó con todos los programas sociales que adelantaba la agencia consular, y fue así como los programas sociales 3×1, proyectos productivos, tiendas agropecuarias, y el inigualable “Corazones de Plata”, se le inocularon en su gigantesco corazón.

Precisamente, hace pocos días, recibió el séptimo contingente de “Corazones de Plata” provenientes de Zacatecas, Villa de Cos, Sombrerete, Loreto, Juan Aldama, Jerez, Guadalupe, Fresnillo, etc. El contingente humano lo constituyen 35 venerables adultos mayores zacatecanos de la región centro-norte de la Republica de México, que protagonizaron momentos de gran emotividad en el reencuentro con sus seres queridos

“Aquí en EE.UU. se cree que para triunfar no hacen falta las emociones, pero están muy equivocados, las personas no sólo somos seres racionales, sino que también tenemos una fuerte dimensión emocional, y es esa fuerza la que nos permite lograr los objetivos deseados como reencontrarnos como familia y como comunidad”, explico el infatigable luchador social Manuel Rodela.

La Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de Texas, en sus veinte años de servicio, han logrado generar una amplia participación comunitaria haciendo que cada miembro sienta la organización como algo propio y haciendo que se involucre en sus acciones, por eso se han podido construir en Zacatecas escuelas, iglesias, parques, domos, canchas de béisbol y basquetbol, puentes, carreteras, etc.; y en la ciudad de Dallas, en 1998, se construyó el célebre Monumento Benito Juárez, Parque de Héroes, que está en el 3352 Winnetka Avenue; y el Parque en Homenaje al Inmigrante Caído en Cockrell Hill construido en el 2011.

El legendario líder zacatecano Manuel Rodela, desde Dallas, le envía un mensaje respetuoso a su gobernador estatal Alejandro Tello, quien a inicios del 2017 estuvo por Fort Worth ignorando a sus paisanos de Dallas: “Somos casi medio millón de Zacatecanos y también queremos y necesitamos trabajar conjuntamente en proveer herramientas en temas educativos y laborales para nuestras familias allá en Zacatecas. Por favor, trabajemos conjuntamente, porque cuando voy a Zacatecas, veo con mis propios ojos las necesidades de nuestros pueblos, y sé que trabajando juntos, podríamos aliviar muchas necesidades”.

Finalmente, Manuel Rodela agradeció a todos los que le han permitido y ayudado en su extenso trabajo social, e hizo hincapié en hacer un llamado de amparo y protección a la niñez y a los ancianos, pues la sociedad a veces en su modelo consumista, piensa que solo la juventud es aprovechable y puede gozar. Por eso, desde ya, invito a los “Corazones de Plata” para que se registren en la Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de Texas, en el teléfono 214 282 1475, para que hagamos el octavo viaje, ya que el corazón de los abuelos tiene un atractivo especial para los nietos, pues allí ellos encuentran una manantial de Fe y sentido para sus vidas.

arnoby@elhispanonews.com