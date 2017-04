México, un territorio nada amigable para periodistas

Share This With Friends:

Mexico.- Desde el 2000, en México han sido asesinados 122 periodistas siendo 2016 el año con más homicidios y Veracruz el Estado más peligroso para ejercer este oficio. Según un reporte de Article 19, en 2016 fueron asesinados 11 comunicadores, el año pasado se registró casi una muerte de reporteros, locutores y directores de medios de comunicación al mes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Fiscalía General de Veracruz agotar todas las líneas de investigación para localizar y castigar a los responsables del homicidio del periodista Ricardo Monlui Cabrera, quien fue asesinado a tiros el domingo 19 de marzo en Ciudad Yanga, Veracruz; entidad federativa que llegó a los 22 comunicadores asesinados, muy por encima de Tamaulipas que está en segundo lugar con 13 reporteros que murieron a causa de su trabajo.

Sin embargo, no sólo es Veracruz en donde se han registrado homicidios de comunicadores en lo que va de 2017, el asesinato de Ricardo Monlui se dio 17 días después de Cecilio Pineda, registrado en Guerrero el 2 de marzo.

La cifra de periodistas muertos aumentó con el arranque de la guerra contra el narcotráfico en 2006 cuando se reportó el homicidio de 10 reporteros, lo que representó un 70 por ciento más que los registrados en 2005.

En Michoacán han sido asesinados los periodistas Hugo Olivera Cartas, Miguel Villa Gómez Valle, Gerardo García Pimentel y Jaime Olivera Bravo según reconoce Article 19. Del total de comunicadores asesinados, 95 eran hombres y 5 mujeres.

El último caso sucedió la semana pasada. Miroslava Breach Velducea, fue abatida la semana pasada al salir de su casa en Chihuahua, en el norte del país, sumando tres asesinatos de periodistas en el mes de marzo.

La periodista de 54 años se encontraba en su auto preparándose para llevar a uno de sus hijos a la escuela cuando le dispararon 8 veces. Su hijo, que estaba en el vehículo, resultó ileso.

En el lugar del crimen, afuera de la casa de la comunicadora en la capital del estado, los presuntos agresores dejaron un cartel con amenazas.

El gobernador no informó el contenido del mensaje para no afectar la investigación, aunque en algunos medios –incluso La Jornada- se publicó que contenía una advertencia contra el gobernador del estado.

El crimen, añadió el funcionario en una reunión con comunicadores, difícilmente pudo cometerse por una sola persona.

“Hay una planeación muy bien hecha de este asesinato, por lo que yo no creo que el asesino pueda ser solitario. Ha participado un ejecutor profesional”.

Además de esta periodista, en las últimas semanas fueron asesinados los reporteros Ricardo Monluí Cabrera en Veracruz, en el sureste del país, y Cecilio Pineda en Guerrero, en el sur de México.

Desde diciembre de 2012, cuando comenzó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, han sido asesinados 106 periodistas en el país, según datos de la organización Artículo 19.

El 99,75% de los casos no se han resuelto.

El asesinato de Breach Velducea provocó enojo e indignación en organizaciones de periodistas.

“Hubo signos claros de el riesgo en el que se encontraba nuestra amiga y en lo general, la vulnerabilidad en la que nos encontramos en el gremio periodístico”, señaló la Red Libre Periodismo de Chihuahua.

Otro comunicado, firmado por 16 organizaciones de periodistas y decenas de comunicadores, se refiere a los asesinatos ocurridos en los últimos años.

“Nos tocan a todas y a todos, porque nos sabemos expuestos todas y todos”, señala el documento.

“Exigimos de las autoridades un cambio completo de actitud, que pasen de la negligencia o la complicidad a un compromiso verdadero”.

La oficina en México de ONU Mujeres también condenó el asesinato. “Es necesario tomar todas las medidas pertinentes para que este abominable crimen no quede en la impunidad”, señala en un comunicado.

