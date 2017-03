Informe revela inutilidad del muro en la frontera, la mayoría entra por avión

Share This With Friends:

MEXICO.- La necesidad y utilidad de un muro en la frontera de Estados Unidos con México fueron puestas en tela de juicio en un informe divulgado ayer que indica que desde 2007 son más los inmigrantes que llegan con visas temporales y se quedan en el país que los que cruzan la raya fronteriza clandestinamente.

El Centro de Estudios de Migración (CMS en inglés) analiza en su informe el sentido de levantar un muro de 2 mil millas a lo largo de la frontera sur, una de las principales promesas de campaña de presidente Donald Trump.

Donald Kerwin, autor del estudio junto a Robert Warren, señaló ayer a agencias noticiosas que a todos esos motivos para oponerse al muro el CMS agrega un argumento “contundente” en su informe: que el grueso de los nuevos inmigrantes indocumentados ya no llega cruzando de manera clandestina la frontera, de acuerdo con datos oficiales.

En 2014, señala el informe titulado significativamente The 2,000 Mile Wall in Search of a Purpose (El muro de 2.000 millas en busca de un propósito), casi dos tercios (66 %) de los nuevos inmigrantes ilegales entraron con visas temporales y permanecieron en el país después de su vencimiento o violaron de alguna otra manera las condiciones de sus documentos de entrada.

Ese mismo año, del total de indocumentados que había en el país, el 42 % había entrado legalmente pero después sobrepasó el tiempo de vigencia de sus documentos y se quedó en el país sin permiso.

Kerwin subrayó que “no parece una buena idea” construir un muro para frenar la inmigración ilegal, si la mayoría de los inmigrantes no entran al país por la frontera terrestre con México.

Según el CMS, esta tendencia, que comenzó en 2007 y que desde entonces se traduce en que los inmigrantes ilegales llegados con visas a Estados Unidos superan en 600 mil a los que cruzaron la frontera ilegalmente, va a seguir afianzándose en el futuro predecible.

Un 55 % de la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos proviene de México y los mexicanos son los “número uno” tanto en el cruce fronterizo clandestino como en excederse en la permanencia autorizada por las visas.

El descenso en la llegada de inmigrantes indocumentados mexicanos que se aprecia desde 2005 es un factor clave en la tendencia a la disminución de los cruces fronterizos ilegales, señala el Centro de Estudios de Migración.

Casi la totalidad de los que han seguido cruzando la frontera clandestinamente en los últimos años provienen de seis países: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

Y entre ellos ha aumentado el porcentaje de los que provienen del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).

“Estos inmigrantes huyen de la violencia, la persecución y pobreza persistentes en la zona y un gran número de ellos no trata de evitar la detención, sino que se presentan voluntariamente ante los agentes fronterizos y piden asilo político. Muchos de ellos son refugiados de facto”, dice el informe.

California es el estado donde más personas se quedaron al expirar sus visas (890.000), seguido de Nueva York (520.000), Texas (475.000) y Florida (435.000).

Kerwin señaló que el propósito del informe es dar respuesta a la pregunta sobre qué sentido tiene levantar un muro en la frontera con México que va a costar mucho tiempo -unos tres años y medio para construirlo- y dinero -unos 21.600 millones de dólares según proyecciones del Departamento de Seguridad Interna (DHS)-, y que aparentemente “no va a hacer lo que se supone que debería hacer”.

