Unificar EE.UU., promete Trump tras aval del colegio electoral

Dallas, Texas. Este lunes los delegados electorales de los Estados, desde sus capitales, votaron por Donald Trump. Esos resultados quedarán registrados en un informe que se enviará al Congreso Federal de Estados Unidos, en Washington. El Congreso deberá anunciar formalmente el resultado el próximo 6 de enero, y el vicepresidente Joe Biden terminará de certificar que Trump, a partir del 20 de enero, será el 45 Presidente de la Federación.

Tradicionalmente, las reuniones del Colegio Electoral estadounidense raramente atraen atención, aunque este año, con la victoria de Trump, se convirtió en el centro de una intensa polémica. Sin embargo, el Colegio Electoral de EE.UU. voto formalmente ignorando la intensa campaña para que sus integrantes cambiaran su voto a última hora.

Por lo menos un delegado del Colegio Electoral con la responsabilidad de votar por Trump había adelantado que no cumpliría con ese compromiso, y pasó a recibir centenas de cartas y mensajes al día, tanto de condena como de apoyo, y algunas amenazas.

A pesar de los esfuerzos por bloquear la confirmación de la victoria de Trump, los primeros números sin embargo sugieren que más electores de Clinton cambiaron de opinión a último momento.

De acuerdo con el sitio especializado Político, por lo menos siete electores de Clinton trataron de votar contra ella, aunque tres de ellos fueron substituidos a último momento por personas que mantuvieron el compromiso.

En el estado de Washington (noroeste del país), tres electores demócratas ignoraron a Clinton y votaron por el exsecretario de Estado Colin Powell, al tiempo que el cuarto lo hizo en favor de un activista local, apuntó Político.

A pesar de la campaña para que los grandes electores impidieran la llegada del magnate al poder, todo ocurrió conforme a la tradición. Hubo muchos manifestantes pero pocos electores desleales, lo que aseguró al empresario multimillonario convertirse en el 45to Presidente de Estados Unidos.

Incluso uno de los adversarios republicanos más aguerridos de Trump, el gobernador de Ohio, John Kasich, dijo que era el momento de apoyar al presidente electo. “Queremos unidad, queremos amor”, dijo Kasich mientras los electores de Ohio votaban para respaldar a Trump en una ceremonia en el edificio del Poder Legislativo.

El sistema de votación indirecta tiene muchas críticas pero muy pocas posibilidades de ser modificado. Sus orígenes tienen que ver con el hecho de que Estados Unidos es una Federación.

Quienes redactaron la Constitución buscaron que fueran los Estados, y no los ciudadanos, quienes definieran la elección presidencial, con el objetivo de asegurar la intervención definitiva de los Estados pequeños, y que el poderoso Presidente de la Unión no fuera impuesto solo por los grandes.

También era una especie de seguro para blindar el proceso, con mayor tiempo, reflexión y una segunda instancia, el colegio electoral, dirigido a evitar una elección inconveniente para los intereses de la Federación.

En concordancia con un proceso electoral lleno de encono, miles de manifestantes confluyeron el lunes en los capitolios estatales en todo el país para instar a los electores republicanos a que negaran su voto al candidato ganador de su partido.

Más de 200 manifestantes hicieron frente a temperaturas gélidas en el capitolio de Pennsylvania y entonaron “¡No Trump, no KKK, no un Estados Unidos fascista!”, y “¡No a la traición, no a Trump!”.

En Madison, Wisconsin, algunos manifestantes gritaron, lloraron y cantaron “Noche de Paz”. En Augusta, Maine, los manifestantes golpearon tambores y portaron carteles que decían: “No permitan que Putin elija a nuestro presidente”, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

A pesar del ruido afuera de capitolios estatales, la votación se realizó casi como fue planeada.

