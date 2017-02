Productores de carne anticipan a Trump, buscan mercados

Share This With Friends:

MEXICO.- Para protegerse de eventuales modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que pudieran limitar las exportaciones de carne bovina hacia Estados Unidos (EU), los productores mexicanos están buscando incrementar sus exportaciones a Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Japón, Hong Kong, China y Rusia, dijo Rogelio Pérez, presidente y director general de la Mexican Beef Exporters Association.

Pérez comentó que en semana y media realizarán una gira por todos estos países para ampliar el volumen de exportación de carne bovina.

“En Medio Oriente no voy a ir a venderle producto sólo a los que traen el Ferrari. Vamos a venderle a la masa de población que está ahí. No es el objetivo vender 100 kilos de a mil dólares, es vender mil kilos a un precio más accesible”, dijo en el Foro Los desafíos de comercio e inversión en la era Trump, realizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Las 15 empresas que agrupan la Mexican Beef Exporters Association participan con 96% de las 194 mil 147 toneladas métricas de carne bovina que exportó México en 2016, 14.3% más respecto a 2015.

El valor de esas exportaciones ascendió a mil 140.8 millones de dólares, es decir, 0.6% más respecto a 2015.

La carne mexicana llegó a 15 países; sin embargo, el principal destino es Estados Unidos hacia donde se envía 90.3% de las exportaciones; a Japón, 5%; a Hong Kong, 2.4%; a Canadá, 1%; y a Corea del Sur, 0.9%.

“China es un país donde confiamos que con todo este tema político nos pueda reconsiderar”, agregó Pérez.

La Mexican Beef Exporters Association también está por concluir un proceso que tomó cinco años para exportar producto Halal, una carne con una certificación especial para musulmanes, hacia todos los países que practican esta religión.

“Los musulmanes forman la tercera parte de la población mundial. Hemos sido un sector que ha buscado dar tiros de precisión para poder enfrentar lo que hoy nos viene, un posible cierre del TLCAN, pero ya estamos buscando que la proporción de EU sea menor en nuestras exportaciones”, mencionó Rogelio Pérez.

En el caso de Rusia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) notificó a los productores de carne el interés de este país por comprar 300 mil toneladas.

Pérez agregó que en caso de que EU salga del TLCAN, la cláusula 2205 del tratado mantiene el acuerdo comercial entre México y Canadá, por lo que confían en seguir exportando hacia ese país.

Para los productores de carne no sólo las exportaciones son un problema, también la importación de maíz proveniente de EU, pues el ganado se engorda en mayor parte con grano traído de ese país y, si hay una guerra arancelaria, se encarecería el insumo.

“Si mañana no hay TLCAN, en un principio tendríamos más producto en México. Mas producto significa más oferta y más oferta significaría una reducción de precio.

“Pero al tener un precio referenciado al mercado internacional que está en EU, tendríamos que buscar nuestro margen en una disminución de costos. Y con maíz más caro o en su caso sin maíz, habría una urgencia de traer maíz de otros países”, detalló Pérez.

Sobre la intención del gobierno mexicano de ampliar los cupos de importación de carne bovina en 300 mil toneladas, la asociación manifestó su preocupación por esta medida, pues en Brasil, por ejemplo, el ganado tiene problemas sanitarios como la fiebre aftosa.

