Científica colombiana crea un revolucionario símil de retina

Dallas, Texas. Vanessa Restrepo Schild , la científica colombiana que a sus 24 años desarrolló, junto a su equipo de la Universidad de Oxford, un dispositivo pionero en su campo. Se trata de la primera retina artificial que utiliza tejidos sintéticos biológicos y que tiene el potencial de revolucionar la industria de los implantes biónicos y el desarrollo de nuevas tecnologías más parecidas a los tejidos humanos, que en un futuro podrían ayudar en el tratamiento de enfermedades de la vista.

Hasta ahora, todas las investigaciones de retina artificial han utilizado sólo materiales rígidos y duros. La nueva investigación, de Vanessa Restrepo-Schild, estudiante de doctorado e investigadora del Departamento de Química de la Universidad de Oxford, es la primera en utilizar con éxito tejidos biológicos y sintéticos desarrollados en un entorno de laboratorio. El estudio podría revolucionar la industria de implantes biónicos y el desarrollo de nuevas tecnologías menos invasivas que se parecen más a los tejidos del cuerpo humano, ayudando a tratar las enfermedades degenerativas oculares como la retinitis pigmentosa.

Así como la fotografía depende de los píxeles de la cámara que reaccionan a la luz, la visión se basa en la retina que realiza la misma función. La retina se encuentra en la parte posterior del ojo humano, y contiene células de proteína que convierten la luz en señales eléctricas que viajan a través del sistema nervioso, provocando una respuesta del cerebro, en última instancia, la construcción de una imagen de la escena que se ve.

Vanessa Restrepo Schild lideró el equipo en el desarrollo de una nueva retina sintética de doble capa que imita de cerca el proceso natural de la retina humana. La réplica de la retina se compone de gotitas de agua blanda (hidrogeles) y proteínas de la membrana celular biológica. Diseñadas como una cámara, las células actúan como píxeles, detectando y reaccionando a la luz para crear una imagen de escala de grises.

La investigadora colombiana dijo: “El material sintético puede generar señales eléctricas, que podrían estimular las neuronas en la parte posterior de nuestro ojo, igual que la retina original”.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, muestra que a diferencia de los implantes artificiales de retina existentes, los cultivos celulares se crean a partir de materiales naturales biodegradables y no contienen cuerpos extraños o entidades vivientes.

De esta manera el implante es menos invasivo que un dispositivo mecánico, y es menos probable que tenga una reacción adversa en el cuerpo. La científica Restrepo-Schild agregó: “El ojo humano es increíblemente sensible, por lo que los cuerpos extraños como los implantes de retina de metal pueden ser tan dañinos, lo que lleva a la inflamación y / o cicatrices. Pero un implante sintético biológico es suave y está basado en agua, mucho más amigable con el medio ambiente del ojo.

Sobre lo que la motivo para este innovador estudio Vanessa Restrepo Schild dijo: “Siempre he estado fascinada por el cuerpo humano, y quiero demostrar que la tecnología actual puede ser utilizada para replicar la función de los tejidos humanos, sin tener que utilizar realmente Células vivas”.

La investigadora Restrepo Schild ha presentado una patente para la tecnología y la próxima fase de trabajo del equipo de Oxford será ampliar la función de la réplica para incluir el reconocimiento de diferentes colores. Trabajando con una réplica mucho más grande, el equipo probará la capacidad del material para reconocer diferentes colores y potencialmente incluso formas y símbolos. Mirando más adelante la investigación se ampliará para incluir pruebas en animales y luego una serie de ensayos clínicos en seres humanos.

