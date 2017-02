No priorizar deportaciones de inmigrantes honestos y trabajadores, lo ordena la ley de inmigración

Share This With Friends:

Dallas, Texas. “John Lennon debe estar riéndose en su tumba de lo que consiguió para los inmigrantes”, afirmaba recientemente en una entrevista Leon Wildes, un respetado y experimentado abogado de inmigración que hoy tiene más de 80 años y que está en la historia de las normas de inmigración de los EE.UU., al impedir que el poder presidencial de Richard Nixon deportara al exbeatle John Lennon.

Así comenzó la conversación con la joven y acuciosa abogada de inmigración Dobrina M. Dobreva en su Suite 1000E del 5080 Spectrum Drive en la ciudad de Addison, Texas; y ella hace un llamado para que los inmigrantes no se dejen intimidar por los pregoneros del miedo y la ignorancia, y más bien, se informen debidamente y procedan a buscar buena asesoría profesional, con abogados que evidencien un compromiso ético-moral con la causa inmigrante.

La abogada Dobrina nos comentó: “Los principios que rigen la Ley de Inmigración estadounidense y su misma hermenéutica jurídica, solo se aprenden en las Escuelas de Derecho, en los cursos de especialización y en el ejercicio profesional, por eso, es riesgoso el asesoramiento que brindan los digitadores de aplicaciones aunque estén certificados por USCIS. He oído a clientes contar historias de indebidos asesoramientos que les ha costado, además de mucho dinero, la separación de sus seres queridos. Decir por ejemplo, “Que la Cuarta y Quinta Enmienda solo autorizan para guardar silencio” o que el “DACA ya es historia”, evidencian la crasa ignorancia, no solo de la Constitución Federal sino también de las normas de inmigración y ciudadanía y su aplicabilidad por las agencias federales”

Y casi como dictando una catedra, la jurista Dobrina M. Dobreva, prosiguió diciendo: “Analizando el famoso caso de John Lennon, podemos advertir que siendo Leon Wildes un joven abogado, él sabía mucho sobre leyes de inmigración. Analicemos esto: El presidente Richard Nixon buscaba su relección y su gobierno intentó deportar al ex Beatle, quien residía en Nueva York, en un esfuerzo por frustrar una gira que tenía programada en la que se proponía promover el empadronamiento de votantes. La razón que daba para deportarlo era que a Lennon se le había hallado en su posesión resina de cannabis en Londres en 1968”.

“Hasta el caso de Lennon el Servicio de Inmigración y Naturalización no había reconocido que usaba su propia discreción para decidir a quién deportar. Sin embargo, usando la ley de libertad de información, el abogado Wildes descubrió 1.843 casos en los que el Sistema de Inmigración y Naturalización había invocado esa facultad como parte de un programa secreto empleado en casos que no eran prioritarios. Cuando se reveló la existencia del programa, al “SIN”, Sistema de Inmigración y Naturalización, no le quedó otra que admitir su existencia y emitió lineamientos oficiales sobre cómo se podía usarlo.

“El notable trabajo de Leon Wildes realmente obligó al viejo Sistema de Inmigración y Naturalización a hablar públicamente por primera vez de su política de discreción y de los casos que no son prioritarios”, había expresado Shoba Sivaprasada Wadhia, profesora de derecho de la Dickinson School of Law de la Universidad Estatal de Pensilvania y quien es una especialista en los poderes del ejecutivo en relación con las leyes de inmigración.

La estrategia jurídica utilizada por el joven abogado Wildes para, de acuerdo a lo pedido por su cliente, prolongar la estadía de Lennon en Estados Unidos, con el tiempo pasaría a ser parte integral de los fundamentos legales que empleó el presidente Obama en el 2012 para crear un programa que, apelando a facultades discrecionales, ha dejado en suspenso las deportaciones de más de 580 mil inmigrantes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran pequeños, inclusive sin poderles imputar responsabilidad legal, porque eran niños y fueron los padres quienes decidieron por ellos.

Abogados de inmigración y numerosos académicos como Wadhia sostienen que el entonces Presidente Barack Obama, un experto constitucionalista, baso su autoridad para expedir la Orden Ejecutiva “Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA), en una serie de fuentes, desde la misma Constitución hasta las leyes de inmigración y las regulaciones gubernamentales.

Leon Wildes, sigue trabajando en casos de inmigración, los años que frecuentó a Lennon y a Yoko Ono lo marcaron, al punto de que el tema que suena en su teléfono cuando pone a alguien a esperar es “Imagine” de Lennon.

Imagínese, como dice la canción, fue el argumento que empleo Barack Obama para atribuirse el derecho a aplazar las deportaciones de personas que están en el país ilegalmente, y queda claro que fue usado por primera vez hace 42 años, con un poco de hachís, por un abogado obstinado que representaba a John Lennon y Yoko Ono.

En resumen, hasta el nuevo Presidente Trump, está hablando que se enfocara en la prioridad de deportar a personas con antecedentes criminales o que atenten contra la Seguridad Nacional o la salud Publica, pues él en el fondo sabe que nadie, por encopetado que sea el cargo que tenga, no podrá estar por encima de la Constitución y la Ley Estadounidense, y así se ha visto a Jueces Federales, actuando cuando las decisiones gubernamentales maltratan el Estado de Derecho.

Es hora de vencer el miedo, no hay porque huir, los inmigrantes tienen el derecho a buscar un buen asesoramiento legal, cada caso puede ser analizado profesionalmente a la luz de las normas y el ordenamiento jurídico; y sin ningún costo, pueden buscarme que yo estaré dispuesta a escucharlos, porque el derecho es para cada uno la facultad de exigir de los otros el respeto de la dignidad humana de su persona, finalizo diciendo la connotada abogada de inmigración, Dobrina M. Dobreva.

HISTORIA DE LA LEY DE INMIGRACION EN EE.UU.

La historia de las leyes de inmigración hay que conocerlas y estudiarlas para poder, en los tiempos de hoy, aplicarlas correctamente. Se dice que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y es cierto. La inmigración ha jugado un importante papel en la identidad y formación de la nación estadounidense, y el país sigue teniendo la política de inmigración más abierta del mundo.

Desde la época del descubrimiento de América comenzaron a llegar inmigrantes, pero la lejanía y falta de medios de transporte hacían que la emigración no fuera una posibilidad para todos.

Fue en 1875, después de la Guerra Civil, que el gobierno comenzó a regular el flujo de inmigrantes, luego de que algunos estados ya lo hacían de manera independiente. El Servicio de Inmigración se estableció en 1891 para regular el flujo migratorio que se produjo a partir de 1880.

Pero la primera gran oleada de inmigración masiva inicial se produjo entre 1900 y 1920, durante la llamada Gran Ola (Great Wave), con la llegada de 24 millones de personas, muchos de ellos haciendo su entrada por Ellis Island, en la Bahía de Nueva York, donde la Estatua de la Libertad les daba la bienvenida.

Más de cien millones de ciudadanos estadounidenses son descendientes de emigrantes que llegaron al país a través de Ellis Island. No se puede entender la historia de la emigración, ni la de EEUU, sin esa pequeña isla.

Aunque se encuentra ubicada en el puerto de Nueva York, es un parque nacional propiedad del gobierno federal cuyo territorio se encuentra en su mayor parte en el estado de Nueva Jersey. Originalmente era mucho más pequeña, pero su tamaño creció ganándole terreno al mar. Para ello se utilizó la tierra proveniente de las excavaciones del metro de Nueva York.

No fue hasta 1890 que el gobierno federal tomó control de las inspecciones de la llegada de inmigrantes al país. Ese año el Congreso destinó $75,000 para construir el primer centro de control: Ellis Island.

Para ser aceptado como inmigrante era necesario contestar a 29 preguntas, entre ellas, de cuánto dinero se disponía. Tal y como sucede ahora, era necesario demostrar que no se iba a ser una carga pública. En aquellos años se consideraba que con $25 se poseían ahorros suficientes para empezar una nueva vida.

Aproximadamente un dos por ciento del total de personas que llegaron a sus puertas fueron rechazados y enviados al país en el que iniciaron su viaje. Entre las causas más comunes destacaron: falta de recursos económicos, enfermedad mental o física, si esta era probable que la persona que la padecía no pudiera ser independiente para ganarse la vida o si era contagiosa. Asimismo, un pasado criminal era causa de exclusión, como hoy en día.

EL ISLAM Y LOS MUSULMANES EN ESTADOS UNIDOS

La presencia de musulmanes y El Islam en Estados Unidos se remonta a la época de la esclavitud, pero la gran oleada de inmigración de devotos y practicantes de esa religión se produjo a partir de 1965 cuando se revisaron las leyes de inmigración.

Un estimado del 10 por ciento de los esclavos africanos presentes en Estados Unidos en el Siglo XVII y XIX eran musulmanes. Tal es el caso de Omar Ibn Said (circa 1770-1864) nacido en el estado musulmán de Futa Toro en Senegal. A pesar de tener una completa educación, fue apresado, vendido como esclavo y traído a Charleston, Carolina del Sur alrededor de 1807.

Comenzó a estudiar la Biblia cuando un protestante blanco escribió a Francis Scott Key (el autor del Himno de Estados Unidos) para que le enviara una Biblia traducida al árabe. La Biblia se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Davidson en Carolina del Norte, con anotaciones de Said alabando a Alá, lo que sugiere que mantuvo sus creencias a través de sus estudios.

Actualmente, se calcula que hay entre 2 y 7 millones de musulmanes en EEUU (el censo no reporta afiliación religiosa), con los emigrantes siendo más prósperos que los musulmanes nativos de América. Aunque hay grandes comunidades en todo el país, los musulmanes se agrupan cerca de las grandes urbes y alrededor de las universidades, donde muchos islámicos ostentan diplomas y son expertos universitarios. Se calcula que hay más de mil mezquitas en EEUU.

